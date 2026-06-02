TV Actresses: ಸೀರಿಯಲ್ ಲೋಕದ ಟಾಪ್ 10 ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಟಿಯರು: ಇವರ ಮುಂದೆ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳೂ ಫೇಲ್!
ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇದೆ. ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ನಟಿಯರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಟಾಪ್ 10 ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಟಿವಿ ನಟಿಯರು
ತೆಲುಗು ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ನಟಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ, ನಂತರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋನಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡವರು ಇದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಟಾಪ್ 10 ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಫೋಟೋ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜೈನ್, ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂತಾದವರಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜೈನ್
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜೈನ್ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ. 'ಜಾನಕಿ ಕಲಗನಲೇದು' ಮತ್ತು 'ಮೌನರಾಗಂ' ನಂತಹ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದರು. ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋನಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್ನಿಂದ ಯುವಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗೌಡ
ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಅಮರ್ ದೀಪ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯೇ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗೌಡ. ಈ ಕನ್ನಡಿಗ ನಟಿ 'ಕೇರಾಫ್ ಅನಸೂಯ' ಮತ್ತು 'ಕೋಯಿಲಮ್ಮ' ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅಮರ್ ದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತನುಜಾ
ತನುಜಾ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ರಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ತನುಜಾ, 'ಮುದ್ದಮಂದಾರಂ' ಮತ್ತು 'ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷಾ' ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾವ್ಯ ಶ್ರೀ
ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಅನೇಕ ಯುವಕರ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ 'ಅಮ್ಮಕು ತೆಲಿಯನಿ ಕೋಯಿಲಮ್ಮ' ಮತ್ತು 'ಗೋರಿಂಟಾಕು' ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು 'ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪಂ' ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋನಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇವರೊಬ್ಬ ಗ್ಲಾಮರ್ ಐಕಾನ್ ಎನ್ನಬಹುದು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪೋಸ್ ನೀಡಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನ್ಶು ರೆಡ್ಡಿ
'ಇಲ್ಲು ಇಲ್ಲಾಲು ಪಿಲ್ಲಲು' ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಸದ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ರೇಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಅನ್ಶು ರೆಡ್ಡಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಮೇಘನಾ ಲೋಕೇಶ್
ನಟಿ ಮೇಘನಾ ಲೋಕೇಶ್ ಜೀ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ 'ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗಂ' ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೂಪಾ ಮುಗ್ಗುಲ
ನಟಿ ರೂಪಾ ಮುಗ್ಗುಲ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ 'ಬ್ರಹ್ಮಮುಡಿ' ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 'ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ದೀಪ್ತಿ ಮಾನ್ನೆ
ನಟಿ ದೀಪ್ತಿ ಮಾನ್ನೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ರಾಧಮ್ಮ ಕೂತುರು' ಮತ್ತು 'ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ'ಯಂತಹ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ವಾಜ್
ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ವಾಜ್ 'ಗುಪ್ಪೆಡಂತ ಮನಸು' ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಈಗ 47 ವರ್ಷ. ಆದರೆ ಈಗ ಗ್ಲಾಮರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪೋಸ್ಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
