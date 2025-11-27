- Home
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ' ಸಿನಿಮಾ ಹಳ್ಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು.
'ಚಿಕಿರಿ' ಹಾಡು ವೈರಲ್
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸದ್ಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಝ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಚಿಕಿರಿ' ಹಾಡು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಿಟ್ 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ'
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ 17ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಸುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ' ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸುಕುಮಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗಾಗಿ ಯಾವ ಕಥೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್
ಆದರೆ RC17 ಸಿನಿಮಾ ಆಧುನಿಕ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಮೈತ್ರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರವಿಶಂಕರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಸುಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಮಕಾಲೀನ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
'ಪೆದ್ದಿ' ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಈ ವರ್ಷ 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ಸಿನಿಮಾ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ
ಸದ್ಯ ಸುಕುಮಾರ್ RC17 ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸುಕುಮಾರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಪುಷ್ಪ 2' ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
