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- 7 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ ಶೂಟಿಂಗ್! ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ- ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾಕ್
7 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ ಶೂಟಿಂಗ್! ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ- ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾಕ್
7 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ದೀಪಿಕಾ,Seven Months Pregnant ,ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ತಮ್ಮ 'ರಾಕಾ' ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಅವರು ಡ್ಯೂಪ್ ಬಳಸದೆ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2ನೇ ಮಗು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ...
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಈಗ ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿ ಅಮ್ಮ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2024ರಂದು ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೋಡಿ ಈಗ ಎರಡನೆಯ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಮಗುವಿನಿಂತೆಯೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡನೆಯ ಮಗು ಕೂಡ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀತಿ
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಂದಿಗೂ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ನಟಿಯೇ ಅಲ್ಲ ದೀಪಿಆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಟಿ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಈ ಏಳನೆ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿ!
ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ
ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ರಾಕಾ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದೀಪಿಕಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಡ್ಯೂಪ್ ಬಳಸದೇ ಖುದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!
ರಾಕಾ ಶೂಟಿಂಗ್
ದೀಪಿಕಾ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾಕಾ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸದ ಪಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸ-ಜೀವನದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ನಡುವೆ, ದೀಪಿಕಾ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ರಜೆಯ ಬದಲು ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ
ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ದೀಪಿಕಾ ಮಾತೃತ್ವ ರಜೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸುವತ್ತ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಕೆಲಸ ಪ್ರಶಂಸೆ
"ರಾಕಾ" ತಂಡವು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು, "ದೀಪಿಕಾ ಮಾತೃತ್ವ ರಜೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಸಾಹಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ದಣಿದಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಈ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ, ಆಕೆಗೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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