ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಭಾಸ್, ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ, ಅನುಷ್ಕಾ, ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಟನೆಯ ಬಾಹುಬಲಿ ದಿ ಎಪಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಬಾಹುಬಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮತ್ತೆ ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ಬಾಹುಬಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ 10 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 'ಬಾಹುಬಲಿ ದಿ ಎಪಿಕ್' ಹೆಸರಿನ ಈ ಚಿತ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಿತು.
ಬಾಹುಬಲಿ ದಿ ಎಪಿಕ್
2015ರಲ್ಲಿ 'ಬಾಹುಬಲಿ - ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್' ಮತ್ತು 2017ರಲ್ಲಿ 'ಬಾಹುಬಲಿ 2 - ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವು. 4K ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. 3 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಈ 'ಬಾಹುಬಲಿ ದಿ ಎಪಿಕ್' ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಾನುಭವ ನೀಡಿತ್ತು. ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಇಂದಿಗೂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಹಿಟ್
ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಬಾಹುಬಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ತಂದೆ ವಿ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂ.ಎಂ. ಕೀರವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಇಂದಿಗೂ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ.
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್
ಬಾಹುಬಲಿ ದಿ ಎಪಿಕ್ ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಬಾಹುಬಲಿ ದಿ ಎಪಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
