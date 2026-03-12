- Home
ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ, ರಾಧಿಕಾ ನಟನೆಯ 'ತಾಯಿ ಕಿಳವಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ನಟಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ರಾಧಿಕಾ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿ ಕಿಳವಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಭ್ರಮ
ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುರುಗೇಸನ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ, ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ 'ತಾಯಿ ಕಿಳವಿ' ಸಿನಿಮಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ವಯಸ್ಸಾದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಥೆಯು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 55 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಜನರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ನಟ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುರುಗೇಸನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ರಾಧಿಕಾ ನಟಿಸಿದ 'ತಾಯಿ ಕಿಳವಿ' ಸಿನಿಮಾ ಜನರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್, ರಾಧಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್
ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುರುಗೇಸನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕುತ್ತಾಳೆ, ಆಕೆಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಕಷ್ಟಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ.
ಮಹಿಳೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಕಥೆ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ, 'ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾವುದನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. 'ಚಿತ್ತಿ' ಸೀರಿಯಲ್ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಕಥೆಯಾಗಿ ಇದು ನನಗೆ ಕಂಡಿತು' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಂತಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಇದು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರ
ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ 6 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರಗಳೇ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಂದು ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ 'ಸ್ಟಾಪ್' ಎಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರಾಧಿಕಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 50 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುರುಗೇಸನ್ಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ದಿನದ ಕಲಾ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿರುವುದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರವಾದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ' ಎಂದರು.
ಪಾಲು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಹೀರೋಯಿನ್
ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ 48 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಪಡೆಯದ ಒಂದನ್ನು ಈಗ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದುವೇ ಚಿತ್ರದ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪಾಲು. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾನು ನಟಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆಗಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
