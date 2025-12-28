- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಕೊನೆಗೂ ಮದುವೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಭಾಸ್.. ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉತ್ತರ!
ಕೊನೆಗೂ ಮದುವೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಭಾಸ್.. ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉತ್ತರ!
ಪ್ರಭಾಸ್ ಸದ್ಯ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ರೇಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭಾಸ್
ಪ್ರಭಾಸ್ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸದ್ಯ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ರಿಧಿ ಕುಮಾರ್, ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಿ.ಜಿ. ವಿಶ್ವಪ್ರಸಾದ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜನವರಿ 9ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಭಾಸ್
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂತು. ತಾನು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಭಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ವಯಸ್ಸು 46 ವರ್ಷ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ, ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು ಹಾಗೇ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಂಕರ್ ಸುಮಾ ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾಸ್, 'ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್ ಆದರು.
ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೊನೆಗೂ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 'ಕಲ್ಕಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ, ನೀವು ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೆಂದು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸುವ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾಗದಿರಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಗುತ್ತದೋ ನೋಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಅವರ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್, ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್
'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೊಸ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಮೀಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರದ ಲುಕ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲುಕ್ ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.