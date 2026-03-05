- Home
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತರಾಗಿರುವ ಆ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಒಂದು ಕಡೆ ಆಡಳಿತ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಿನಿಮಾ..
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸದ್ಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 'OG' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪವನ್, ಸದ್ಯ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್..
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಸಹೋದರನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ನಟ. ಪವನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್, ಯುವಕರ ಪವರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದವರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಪವನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು?
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯನಟ ಆಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಿತ್ತು. 'ಬದ್ರಿ', 'ತಮ್ಮುಡು' ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 'ಅತ್ತಾರಿಂಟಿಕಿ ದಾರೇದಿ', 'ಕಾಟಮರಾಯುಡು'ವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಆಲಿ, ಪವನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಆಲಿ ವೈಸಿಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ..
ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪವನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 'ಗುರೂಜಿ' ಇರಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 'ಜಲ್ಸಾ' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಇವರ ಸ್ನೇಹ ಶುರುವಾಯಿತು. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕಥೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆನಂದ್ ಸಾಯಿ ಜೊತೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹ..
ಆನಂದ್ ಸಾಯಿ ಕೂಡ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ವರ್ಷಗಳದ್ದು. ಆನಂದ್ ಸಾಯಿ ಕೂಡ ಚಿತ್ರರಂಗದವರೇ. ಅವರು ಖ್ಯಾತ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ. 'ತೊಲಿ ಪ್ರೇಮ', 'ತಮ್ಮುಡು', 'ಜಾನಿ', 'ಗುಡುಂಬಾ ಶಂಕರ್', 'ಬಾಲು', 'ಬಂಗಾರಂ', 'ಅಣ್ಣಾವರಂ', 'ಜಲ್ಸಾ' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2010ರಲ್ಲಿ 'ಕೊಮುರಂ ಪುಲಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ 2013ರಲ್ಲಿ 'ನಾಯಕ್' ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು, ಯಾದಾದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
