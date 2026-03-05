- Home
- Celebrities Home: ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದಿರುವ 8 ಭಾರತೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿವರು!
Celebrities Home: ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದಿರುವ 8 ಭಾರತೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿವರು!
Celebrities Home: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ನಿಂದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ವರೆಗೆ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೈನ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ, ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬೀಚ್ಫ್ರಂಟ್ ವಿಲ್ಲಾಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗಗನಚುಂಬಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : X
ದುಬೈ ಪ್ರವಾಣಿ ತಾಣವಲ್ಲ
ದುಬೈನ ಸ್ಕೈಲೈನ್ ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಳಾಸವಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ, ಖಾಸಗಿತನ ಮತ್ತು ಪಾಮ್ ಜುಮೇರಾ, ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಹಿಲ್ಸ್ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ವಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದುಬೈ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Image Credit : stockPhoto
ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಪಾಮ್ ಜುಮೇರಾದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೀಚ್ ವಿಲ್ಲಾ ಖರೀದಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ಮಗ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿಗಾಗಿ ಈ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಬೀಚ್, ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗಳಿವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ದುಬೈನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಸತಿ ಡೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
Image Credit : instagram
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಬಳಿಯ 'ದಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಡೌನ್ಟೌನ್'ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ತಂಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಹೋದರ ಸೊಹೈಲ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕುಟುಂಬ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : X
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಪಾಮ್ ಜುಮೇರಾದಲ್ಲಿ 'ಜನ್ನತ್' ಹೆಸರಿನ ಸುಂದರವಾದ ವಿಲ್ಲಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ 'ಮನ್ನತ್' ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಈ ಬೀಚ್ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಸಗಿತನ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
Image Credit : insta/mirzasaniar
ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ
ಟೆನಿಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಪಾಮ್ ಜುಮೇರಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಶೈಲಿಯ ವಿಲ್ಲಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಸುಂದರವಾದ ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆಂದೇ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಮನೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : instagram
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ನಟಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಮ್ಮೆ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಅವರ ಪತಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಈ ಕುಟುಂಬವು ಪಾಮ್ ಜುಮೇರಾದಲ್ಲಿನ ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಲ್ಲಾಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಅವರ ಪಾಮ್ ಜುಮೇರಾ ಮನೆಯು ಸರಳವಾದ ಸೊಬಗು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕೇಂದ್ರಿತ ಐಷಾರಾಮಿತನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
Image Credit : instagram
ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್
ಪವರ್ ಕಪಲ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜುಮೇರಾ ಗಾಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ 'ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಫಾಲ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಾ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಲಿಡೇ ಹೋಮ್ ಆಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಂದರವಾದ ಗಾರ್ಡನ್ಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಪೂಲ್ ಮತ್ತು ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಅದ್ಭುತ ನೋಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕುಟುಂಬವು ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Image Credit : Twitter
ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್
ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಚಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಲ್ಲಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದುಬೈನ 'ಬೆವರ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗೇಟೆಡ್ ಸಮುದಾಯವು ತನ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಭವ್ಯವಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿತನ ಬಯಸುವ ಹೈ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
Image Credit : instagram
ಕರಣ್ ಕುಂದ್ರಾ
ಕಿರುತೆರೆ ತಾರೆಯರಾದ ಕರಣ್ ಕುಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ 2022ರಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಾಲ್ಕನಿ ಪೂಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಈ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
