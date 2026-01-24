ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ಕೋಮುವಾದಿ' ಧೋರಣೆ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೈತಪ್ಪುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರೆಹಮಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವಂತೆ ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ಯಾರು ಆ ಏ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್? ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!
ಮನರಂಜನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳಿಗೇನು ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ 'ನಟ ಸಿಂಹ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ (Balayya) ಅವರ ನೇರ ನುಡಿಗಳು ಆಗಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಅವರು ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಏ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ವಿವಾದದ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಿದ ಬಾಲಯ್ಯನ ಮಾತು:
2021ರಲ್ಲಿ ಟಿವಿ9 ವಾಹಿನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. "ನನಗೆ ಆ ರೆಹಮಾನ್ ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಹಾಡು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದರು. ಭಾರತ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಇಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ರೆಹಮಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು.
ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಭಿನಯದ 1993ರ 'ನಿಪ್ಪು ರಾವ್ವ' (Nippu Ravva) ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಏ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮದೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞನನ್ನೇ "ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬಾಲಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ರೆಹಮಾನ್ ನೀಡಿದ ಭಾವುಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ:
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ಕೋಮುವಾದಿ' ಧೋರಣೆ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೈತಪ್ಪುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರೆಹಮಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವಂತೆ ರೆಹಮಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವುಕ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಸಂಗೀತ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುವ ಹಾದಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತವೇ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆ," ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.
"ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಗುರಿ. ನಾನು ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ರೆಹಮಾನ್ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ರೆಹಮಾನ್:
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಬಿಸಿ ಏಷ್ಯನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ರೆಹಮಾನ್, "ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಇಲ್ಲದವರು ಇಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ನನ್ನನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೇರೆ ಐದು ಮಂದಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಕಳೆಯಲು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಒಳಗಿನ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರೆಹಮಾನ್, ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಯ್ಯನಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಟೀಕೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ರೆಹಮಾನ್ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕವೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ:
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಅಹಂಕಾರದ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರ ನಡುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.