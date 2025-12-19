ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮತ್ತು ಮಾತಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಖಂಡ 2 ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಗಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಿನಿಮಾ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ, ಆ ದೃಶ್ಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬಾಬಾ ವಿಶ್ವನಾಥರ ದರ್ಬಾರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ವಾರಣಾಸಿಯ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂತು. ದರ್ಶನ-ಪೂಜೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಅಖಂಡ 2' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗಮ ಕಂಡುಬಂತು.
ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ-ಪೂಜೆ
ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ತಲುಪಿ ಮೊದಲು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮತ್ತು ಮಾತಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಬಾ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮತ್ತು ಮಾತಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಇಂದು ಈಡೇರಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಭೇಟಿ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
'ಅಖಂಡ 2' ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಶಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ
ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಂದಿರದ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ '14 ರೀಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾನರ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ನಂದಮೂರಿ ಅವರ 'ಅಖಂಡ 2' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾ, 'ಅಖಂಡ 2' ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಂಬಿಕೆ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಬಲದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು
ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು 'ಅಖಂಡ' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು 2021 ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತರಲಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
25 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣದ ಅನುಭವ
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಮಾಧ್ಯಮವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಾಧನವೂ ಆಗಿದೆ. 'ಅಖಂಡ' ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಇದೇ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಅಡಗಿದೆ.
ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಅನುಭವ
ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಂದಿರದ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡಿದ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ತಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 'ಅಖಂಡ 2' ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಅದು ನಂಬಿಕೆ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ವಾರಣಾಸಿಯಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಈ ಪಯಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ತಮಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಾಶಿಯ ಶಕ್ತಿ ತಲುಪಲಿ
ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು 'ಅಖಂಡ 2' ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಶಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 'ಅಖಂಡ 2' ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಗಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.