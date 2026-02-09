ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕಾರಣ ಈಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಒಂದು ಜನಪದ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ಚುನಾವಣೆಯು ತಮಿಳುನಾಡು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆಯೇ?
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿ: 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ!
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನ್', ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಮರಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (TVK) ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲು ಅವರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಜಯ್, ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ಟು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕ
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ವಿಜಯ್ ಆ ಪಟ್ಟವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಜನರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 69ನೇ ಸಿನಿಮಾ (Thalapathy 69) ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಅವರು, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.
ವಿಕ್ರವಾಂಡಿ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಕ್ರವಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಮೊದಲ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾವೇಶವು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಮುದ್ರದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ತಮಿಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವೇ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಡಿಪಾಯ ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡನ್ನೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಾವು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟನಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಮರ್ಥ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
2026ರ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಭಾವ
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟರು ಬಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ (MGR) ಮತ್ತು ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಿಂದ ಬಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈಗ ವಿಜಯ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ವಿಜಯ್ ಅವರತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಪಕ್ಷದ ಸೈನಿಕರು
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಅವರ 'ವಿಜಯ್ ಮಕ್ಕಳ ಇಯಕ್ಕಂ' ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಲ್ಲಿ. ಈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸುತ್ತಾ, ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚುತ್ತಾ ವಿಜಯ್ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ನೇರ ನುಡಿ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕಾರಣ ಈಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಒಂದು ಜನಪದ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ಚುನಾವಣೆಯು ತಮಿಳುನಾಡು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಜರ್ನಿ ಸಿನಿಮಾದಷ್ಟೇ ರೋಚಕವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ!