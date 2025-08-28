- Home
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ನಟಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ದೇಶನ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಸೋತ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀನಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರಿಸ್ಕ್ನಿಂದ ಗೆದ್ದರೆ ಕೆರಿಯರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ನಷ್ಟನ ಮುಂಚೆಯೇ ಗುರುತಿಸಿ ಕೆಲವರು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ದೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೇಳ್ದೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಚಿರಂಜೀವಿ ವಾರಸುದಾರರಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ನಟನೆ, ಒಳ್ಳೆಯತನ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ತಮ್ಮ ವಾರಸುದಾರರಾಗಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ರನ್ನೂ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ಅವಕಾಶನ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದ್ರು. ತನಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಪವನ್, ಯಾರಿಗೂ ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಪಡೆದ್ರು.
ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ಪವನ್
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹೀರೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ‘ಜಾನಿ’. ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತುಂಬಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಜಾನಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು.
ಚಿರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಆಗ ಚಿರಂಜೀವಿ ಈ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾನಿ ಕಥೆನ ಮೊದಲು ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವರು “ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ” ಅಂದ್ರಂತೆ. ಆದ್ರೂ, ಪವನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನ “ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ” ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಜಾನಿ ಫ್ಲಾಪ್ಗೆ ಕಾರಣಗಳು
ಜಾನಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿಧಾನವಾದ ನರೇಷನ್, ಪವನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದದ್ದು, ಇಂಥವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ ಟ್ರೇಡ್ ವಲಯದವರು ಭಾವಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ಪವನ್ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದವರೆಗೆ ಫ್ಲಾಪ್ಗಳ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ಪವನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ, “ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತೇನೋ. ಈಗ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ” ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜಾನಿ ಸಿನಿಮಾ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೂ, ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನೇ ತಂದಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ, ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅವರು ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ತಗೊಂಡ ರಿಸ್ಕ್ನ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಸಿಕ್ತು.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ?
ಈಗ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ನಡುವೆ ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಓಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿ, ತಮ್ಮ ವಾರಸುದಾರರನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ.