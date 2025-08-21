- Home
ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 10 ಹೀರೋಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಎಂಟ್ರಿ: ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಾ?
ಓರ್ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಟಾಪ್ 10ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಸಿನಿಮಾ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೇರೆ. ಯಾರ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಸಿಗದವರು. ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೀರೋಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್, ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ ಎಂದರೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿನಿ ವಲಯವನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪವನ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓರ್ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 10 ಜನಪ್ರಿಯ ಹೀರೋಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನ? ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಓರ್ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಟಾಪ್ 10 ಅತಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಪುರುಷ ಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರ ಭಾರತದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಅವರು ಟಾಪ್ 10ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿ ಹರ ವೀರಮಲ್ಲು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದರು.
ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓರ್ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ತಮಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭಾಸ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಆದಿಪುರುಷ್, ಸಲಾರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುಷ್ಪ 2 ಚಿತ್ರದಿಂದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್, ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂ.ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರದ್ದು.