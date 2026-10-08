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- 56ರ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ದಿನಕ್ಕೆ 60 ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿದ್ದ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್, ಬಳಿಕ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
56ರ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ದಿನಕ್ಕೆ 60 ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿದ್ದ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್, ಬಳಿಕ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
Nana Patekar: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 60 ಸಿಗರೇಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಸೇದುತ್ತಿದ್ದ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ 56ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಚಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ವ್ಯಾಯಾಮ, ಶಿಸ್ತು, ಸರಳ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜರ್ನಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್
ಹಿರಿಯ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. 75 ವರ್ಷದ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಧನ
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:20ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ CPR ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಾ. ಶೇಖರ್ ಸಾಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕೋ-ಲೀಗಲ್ ಕೇಸ್ (MLC) ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ
ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ವರ್ಕೌಟ್ ಕೇವಲ ಜಿಮ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರದಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳೂ ಸೇರಿದ್ದವು. ಜೀವನದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲೂ ದೇಹವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
56ರ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ದಿನಕ್ಕೆ 60 ಸಿಗರೇಟ್!
ಆದರೆ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ಜೀವನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿಲ್ಲ. 2015ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾವು ದಿನಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 60 ಸಿಗರೇಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಸೇದುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ 56ರ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು.
ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಘಟನೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು
ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಅವರ ಆಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಪಾರ ನೋವನ್ನು ಕಂಡು ನಾನಾ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆ ಮಹಿಳೆ ಅವರ ಬಳಿ ‘ನಾನು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಬೇಕು?’ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಮಾತು ನಾನಾ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆ ಚಟದತ್ತ ಅವರು ಮರಳಲಿಲ್ಲ.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ
ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿಗೂ ಮಹತ್ವವಿತ್ತು. ಧೂಮಪಾನದಂತಹ ಹಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತೊರೆದು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಸರಳ ಜೀವನದತ್ತ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದರು.ಅವರ ಜೀವನದ ಈ ಬದಲಾವಣೆ, ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿತ್ತು.
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