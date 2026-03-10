- Home
ಇಸೈಜ್ಞಾನಿ ಇಳಯರಾಜ ಅವರು ಹೆಣ್ಣು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಹಾಡು, ಮುಂದೆ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಹಾಡಿನ ಕುರಿತಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರಹಸ್ಯ
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಒತ್ತ ರೂಪಾ ತಾರೇನ್' ಕೂಡ ಒಂದು. 1996ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ನಾಟ್ಟುಪುರ ಪಾಟ್ಟು' ಚಿತ್ರದ ಈ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಾಡಿನ ಮೂಲ ಇಳಯರಾಜ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರಹಸ್ಯ.
ಪಾವಲರ್ ವರದರಾಜನ್
ಇಳಯರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಲು ಕಾರಣ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಪಾವಲರ್ ವರದರಾಜನ್. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಪಾವಲರ್, ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಯರಾಜ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪ್ರಚಾರ ಗೀತೆ
ಒಮ್ಮೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಪ್ರಚಾರ ಗೀತೆಯೊಂದನ್ನು ಪಾವಲರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಇಳಯರಾಜ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಇನ್ನೂ ಬಾಲಕನದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ಅವರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಆ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಅಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡುವಂತಿತ್ತು.
ಹಸುವಿನ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಹಾಕು
ಮೊದಲು ಪಾವಲರ್, 'ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು-ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ; ಓಟು ಹಾಕುವ ಹುಡುಗಿ, ನೀನು ಹಸುವಿನ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಹಾಕು' ಎಂದು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ಹಸುವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇಳಯರಾಜ, 'ನಿನ್ನ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯೂ ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು-ಕಾಫಿಯೂ ಬೇಡ... ನಾನು ಓಟು ಹಾಕಲ್ಲ, ನೀವು ಊರು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಗುಂಪು' ಎಂದು ಹೆಣ್ಣು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಹಾಡಿದ ನಂತರ, ಕೊನೆಗೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಾಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಅಣಕಿಸಲು ಬಳಸಿದ ರಾಗ
ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದ ಅದೇ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ರಾಗವನ್ನು ಇಳಯರಾಜ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 'ನಾಟ್ಟುಪುರ ಪಾಟ್ಟು' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದನ್ನು 'ಒತ್ತ ರೂಪಾ ತಾರೇನ್' ಹಾಡಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಅಣಕಿಸಲು ಬಳಸಿದ ರಾಗ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮುದ್ದಾದ ಜಗಳವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಳಯರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಡಿಲ್ಲ. ಅರುಣ್ಮೊಳಿ ಮತ್ತು ದೇವಿ ಈ ಗೀತೆಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಧನುಷ್ ಅವರ ತಂದೆ ಕಸ್ತೂರಿ ರಾಜ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
