ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಟಿಯಾದ್ರೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೆ ಬೇಸರಗೊಂಡ ನಟಿಯರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಆ ತೆಲುಗು ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ನಟಿ ರಾಶಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ರಾಶಿ, ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ರಜನಿಕಾಂತ್, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಅನುಭವಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಉತ್ತಮ ನಟಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದವು" ಎಂದು ರಾಶಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆ ಬೇಸರ ತುಂಬಾ ಇದೆ
ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದವು. ಸತತ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಖುಷಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೇಸರವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರು.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ಗೋಕುಲంಲೊ ಸೀತಾ' ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ರಾಶಿ, "ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಹೋದಾಗ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಾನು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮಾಷೆಗಾಗಿ 'ಗೋಕುಲంಲೊ ಸೀತಾ 2' ಮಾಡಿದರೆ ನಟಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ನನ್ನ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ
ಮೆಗಾ ಪವರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ರಂಗಮ್ಮತ್ತೆ' ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಪಾತ್ರದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎನಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ಮುಖ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವೇನೋ ಎಂದೂ ಅನಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅನಸೂಯಾ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.