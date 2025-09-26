- Home
- ನಿಮ್ಮ ವೀರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೂ ನಾನೇ ಕಾರಣ.. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಾಸ್ ಕೌಂಟರ್
ವೈಸಿಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೈಎಸ್ ಜಗನ್ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಪಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಾಲಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು.
ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಹಿಂದಿನ ವೈಸಿಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಮನವಿಗೆ ಜಗನ್ ಒಪ್ಪಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದು, ಚಿರಂಜೀವಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಬಾಲಯ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಚಿರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್
ಸೆ. 25ರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿನೇನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಗನ್ ಒಪ್ಪಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದನ್ನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದೆ
ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ರಾಜಮೌಳಿ, ಮಹೇಶ್, ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ...
ನಾನು ಅಂದಿನ ಸಚಿವ ಪೇರ್ನಿ ನಾನಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾದಾಗ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಕೆಲವರೊಂದಿಗೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಯಾದೆ.
ನಿಮ್ಮ ವೀರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಲಾಭವಾಗಿದ್ದು ನನ್ನಿಂದಲೇ
ನಾನು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿತು. ಆ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ 'ವೀರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ' ಹಾಗೂ ನನ್ನ 'ವಾಲ್ತೇರು ವೀರಯ್ಯ' ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.