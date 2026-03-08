- Home
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಹಲವು ನಾಯಕಿಯರು, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆದರು. ಆ ನಟಿಯರು ಯಾರು? ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು? ಈ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ನಂತರ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ನಟಿಯರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು ಎಂಬ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಮಲಾ
ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅಮಲಾ ಅವರು ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ 'ರಾಜಾ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ, ಅಮಲಾ ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ 'ಕಿಂಗ್' ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ.
ಸುಮಲತಾ
ನಟಿ ಸುಮಲತಾ ಅವರು 'ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್', 'ಶುಭಲೇಖ' ಮತ್ತು 'ಖೈದಿ'ಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೊಸೆಯಾದರು.
ನಮ್ರತಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್
ನಮ್ರತಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್ ಅವರು ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ 'ಅಂಜಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೇ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಶಾಲಿನಿ
ಶಾಲಿನಿ ಅವರು ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 'ಜಗದೇಕ ವೀರುಡು ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಮಿಳಿನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ 'ತಲಾ' ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು.
ಜ್ಯೋತಿಕಾ
ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ 'ಠಾಗೂರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ, ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಅವರು ತಮಿಳಿನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
