- ಇದೇನ್ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ! ವಿಜಯ್ಗೆ ನಟ ಸಮುದ್ರಕನಿ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಎಂದು ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಮುದ್ರಕನಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ
ಎಜಿಎಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಆರ್ಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಟೆಸ್ಲಾ' ಚಿತ್ರದ ಪೂಜಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಲಾ, ನಟ ಸಮುದ್ರಕನಿ, ಸೀಮಾನ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ವಿ. ಉದಯಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಇದೇನು ಆಟವೇ?
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅಲ್ಲಿದ್ದವರ ನಡುವೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಆಗ ನಟ ಸಮುದ್ರಕನಿ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿಯೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ಇದೇನು ಆಟವೇ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನಡೆದಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕಾ? ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಬೆಂಬಲಿಗರೇ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ಸಮುದ್ರಕನಿ ಆತಂಕದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಆರ್.ವಿ. ಉದಯಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಾ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಮೀರ್ ಕೂಡ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅಮೀರ್ ಕಟುವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಸಿನಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲೇ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಡೆಗಳು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇದು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸ
ಆದರೆ, ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ವಿಜಯ್, ಈ ವಿವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೋಗ್ಯವಾದವಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ' ಎಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವಿಚಾರವು ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
