ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದ ಮೀನಾ ರಾಥೋಡ್ ಅವರು ಶಾರುಖ್ ನಾಲಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ತಂದವರಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರುಖ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇದಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಣ್ಯರು ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ನಟನನ್ನು ಅದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು, ಆಕ್ರೋಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ
ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿಯ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಖಾನ್ ತ್ರಯ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಬೀಳುವುದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆವೇಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ನಟನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ
ಇದೀಗ ಹಲವಾರು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಗ್ರಾದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೀರಾ ರಾಥೋಡ್ ಇಂದು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಅವರ ನಾಲಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ತಂದವರಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಪ್ಪಲಿ ಏಟು
ಮಥುರಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿರುದ್ಧ ಆಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಮೀರಾ ರಾಥೋಡ್ ಇಂದು ಮಥುರಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್ಗೆ ಕಪ್ಪು ಮಸಿ ಬಳಿದು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬರ್ಬರ ಹ*ತ್ಯೆ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಮೀರಾ ರಾಥೋಡ್, "ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರರನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದು, ನಾನು ಅವನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಮಸಿ ಬಳಿದು ನನ್ನ ಬೂಟುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಇದು ಸಂಭವಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ತಪ್ಪು." ನಾಲಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮರಳಿ ತರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಸೈಲೆಂಟ್
ಮೀರಾ ರಾಥೋಡ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಕಥೆಗಾರ್ತಿ ದೇವಕಿ ನಂದನ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ಸಂಗೀತ್ ಸೋಮ್ ಕೂಡ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.
