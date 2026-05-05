ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಕೊಡಲು ಒಂದು ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ನ ಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ. ಅಗಲವಾದ ಪಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಹಾರವನ್ನು ನೀವು 30 ಗ್ರಾಂ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಗಲವಾದ ಪಟ್ಟಿಯ ಚೈನ್ಗೆ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಉದ್ದನೆಯ ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಸೀರೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಅಥವಾ ಗೌನ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಲೇಯರ್ಡ್ ಮಟರ್ ಮಾಲಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾರವನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಸುಂದರವಾದ ಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಅಗಲವಾದ ಪಟ್ಟಿಯ ಈ ಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
