ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್‌ರಂತಹ ಲಾಂಗ್ ಹಾರ ನೀಡಿ: ತವರಿನ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ!

ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವ ಮಗಳಿಗೆ ತವರಿನಿಂದ ಒಂದು ಭಾರವಾದ ಚಿನ್ನದ ಹಾರ ನೀಡುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
fashion May 05 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
ಭಾರವಾದ ಚಿನ್ನದ ಲಾಂಗ್ ಹಾರ

ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಕೊಡಲು ಒಂದು ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ. ಅಗಲವಾದ ಪಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಹಾರವನ್ನು ನೀವು 30 ಗ್ರಾಂ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಗಲವಾದ ಪಟ್ಟಿಯ ಚೈನ್‌ಗೆ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹಾರ

ಈ ಉದ್ದನೆಯ ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಸೀರೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ. 

ಲೇಯರ್ಡ್ ಮಟರ್ ಮಾಲಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾರ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಅಥವಾ ಗೌನ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಲೇಯರ್ಡ್ ಮಟರ್ ಮಾಲಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾರವನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಲಾಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾರ

ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಸುಂದರವಾದ ಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಅಗಲವಾದ ಪಟ್ಟಿಯ ಈ ಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

