ಮಲೇರಿಯಾ ಇದ್ದರೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮೆರೆದ Deepika Padukone… ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್
Deepika Padukone: ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಗೆ 8 ಗಂಟೆಯ ಕೆಲಸದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಇಲ್ಲದ ನಟಿ ಎಂದು ಹಲವರು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಟಿ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಜ್ವರದ ನಡುವೆ ದೀಪಿಕಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಕಾ ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೀಪಿಕಾ ಅನ್ ಪ್ರೊಫೆಶನ್ ಎಂದು ಜನ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಟನೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರೆಷ್ಟು ವೃತ್ತಿಪರರು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ದೀಪಿಕಾ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಮಾತು
ನಟಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ 16 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಎನ್ಡಿಟಿವಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವೃತ್ತಿಪರ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
"ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಟಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದಂತಿದ್ದೆವು. ಅಂದರೆ, ಸಾಜಿದ್ ನಾಡಿಯಾದ್ವಾಲಾ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದರು. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು.
ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ವೀಕ್ನೆಸ್ ನಿಂದ ಬಳಲಿದ ದೀಪಿಕಾ
ದೀಪಿಕಾ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಜ್ವರದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ದೀಪಿಕಾ ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಔಟ್ ಡೋರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ದೀಪಿಕಾ ತನ್ನಿಂದಾಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಎಂದು ಜ್ವರದಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದರು.
ದೀಪಿಕಾ ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ ಭೇಷ್ ಎಂದ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ದೀಪಿಕಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅದು ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದಂತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ. ಅಂದ ಹಾಗೇ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್, ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ಲಾರಾ ನಟಿಸಿದ ‘ಹೌಸ್ಫುಲ್’ ಚಿತ್ರವು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಇದು ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.