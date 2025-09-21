- Home
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೀರೋ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಕುಮಾರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ 16ನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ಪೆದ್ದಿ' ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 'ಉಪ್ಪೆನ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಗೆಟಪ್, ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸತತ ಎರಡು ಫ್ಲಾಪ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಮೆಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ' ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾಂಬೋ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. 'ಪುಷ್ಪ 2' ನಂತಹ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಿಟ್ ನಂತರ ಸುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರಣ್ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್-ಸುಕುಮಾರ್ ಕಾಂಬೋ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಇದರ ಮೇಲಿದೆ.
ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನನ್ರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸುಕುಮಾರ್ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ '1 Nenokkadine' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಸನನ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹೋದ ಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ 'ಆದಿಪುರುಷ್' ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಥೆಗೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುವ ಸುಕುಮಾರ್, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟಾಲಿವುಡ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಆದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಮೆಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಂಚ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹಿಟ್ಗಳಿದ್ದರೂ, ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ '1 Nenokkadine', 'Dochay', 'ಆದಿಪುರುಷ್' ನಂತಹ ಫ್ಲಾಪ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿதானಾ? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಥೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೇರೆ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸುಕುಮಾರ್ ಕೃತಿ ಸನನ್ರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ರಾಮ್ ಚರಣ್-ಸುಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಕಥೆ, ಬಜೆಟ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ನಟರ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.