ತನ್ನನ್ನು ಅನುಚಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿಯಂತೆ ಅನಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ನೋವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರಕರ್ತನ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೂರು
ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕೇಳಲಾದ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಶನದ ಭಾಗವಾಗಿರದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿಯಂತೆ ಅನಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ನೋವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪತ್ರಕರ್ತನ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅವರು ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಿದ್ದು, ತನಗೆ ತೀವ್ರ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಗೌರವವಿದೆ
ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, “ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೌರವವಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ವಿಮರ್ಶೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಪುರುಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ ನಂತರವೂ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ವರ್ತನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, ಪತ್ರಕರ್ತನ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿಗೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದ ಗಣ್ಯರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಬೆಂಬಲ
ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಶನವೂ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತನ ವಿರುದ್ಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಿದೆ.