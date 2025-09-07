- Home
- ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗಾಗಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್: ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು?
ಬಾವ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೇಜಿ ಕಥಾಹಂದರದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗಾಗಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್
ಮೆಗಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮೆಗಾ ಹೀರೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಕೂಡ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಬನ್ನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ತಾಪ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯರು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚರಣ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
`ಎವಡು` ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ಬನ್ನಿ
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟಿಸಿದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ `ಎವಡು` ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಶೃತಿ ಹಾಸನ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪೂರ್ತಿ
`ಎವಡು` ಚಿತ್ರ `ಫೇಸ್ ಆಫ್` ಎಂಬ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಕಾಜಲ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಚರಣ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
`ಪೆದ್ದಿ`ಯಲ್ಲಿ ಚರಣ್, ಅಟ್ಲೀ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಬ್ಯುಸಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಮ್ ಚರಣ್ `ಪೆದ್ದಿ` ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಟ್ಲೀ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
