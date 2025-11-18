- Home
ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡದೇ 11 ವರ್ಷ, ಆದರೂ 300 ಕೋಟಿಯ ಒಡತಿ ಬಾಲಿವುಡ್'ನ ಈ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯೂಟಿ
Bollywood Actress Rekha: ರೇಖಾ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇವರು ನಟನೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ ರೇಖಾ. ಆದರೆ ಇವರ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಿ.
11 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೇಖಾ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ
ನಟಿ ರೇಖಾ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ರೇಖಾ ಅವರಿಗೆ 71 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದೀಗ 11 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೇಖಾ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರಿಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಸದ್ಯ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಆ ಐಕಾನ್ ಇನ್ನೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಐಕಾನ್ ಇನ್ನೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ. ರೇಖಾ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
200 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ನಟನೆ
ರೇಖಾ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸಾವನ್ ಬದೋನ್ (1970) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡರು. ಐದು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸುಮಾರು 200 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೇಖಾ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು?
ರೇಖಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೊನೆಯ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ಪಾತ್ರವು ಸೂಪರ್ ನಾನಿ (2014) ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಂತರ ಯಮ್ಲಾ ಪಗ್ಲಾ ದೀವಾನಾ ಫಿರ್ ಸೆ (2018) ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
100 ಕೋಟಿ ಬಂಗಲೆ
ರೇಖಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಆಕೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿಯ ಒಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾ, ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ
ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ರೇಖಾ ಆಡಿ A8, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ S-ಕ್ಲಾಸ್, ರೋಲ್ಸ್-ರಾಯ್ಸ್ ಘೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು BMW 17 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ "ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನ್" ನಟಿ ಸುಂದರವಾದ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸೀರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹2 ಲಕ್ಷ ಭತ್ಯೆ
ರೇಖಾ ತಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು ₹6 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಟಿ 2012 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದೆಯೂ ಆಗಿದ್ದರು, ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
300 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ವರ್ತ್
ರೇಖಾ ಸುಮಾರು 332 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.