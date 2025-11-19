ಅಭಿಮಾನಿ ಮೇಲೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಗರಂ.. ಅವನು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಬೋಯಪಾಟಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್!
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಜಾಗ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ, ನೀನು ಇಂದು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಗದರಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಗರಂ
ನಂದಮೂರಿ ನಟಸಿಂಹ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಆಗಾಗ ವಿವಾದಗಳಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗರಂ ಆಗುವುದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಡೆದ ನಿದರ್ಶನಗಳೂ ಇವೆ.
ವೈಜಾಗ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಹಲ್ ಚಲ್
ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಾಲಯ್ಯ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರನ್ನು ಬಾಲಯ್ಯ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 'ಅಖಂಡ 2' ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ವೈಜಾಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದವನಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ಅವನು ಈ ದಿನ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಬಾರದು
'ಹೇಯ್ ಹೋಗು, ಯಾರು ಬರಲು ಹೇಳಿದರು? ಅವನು ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಬಾರದು' ಎಂದು ಗಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರಲ್ಲದೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬೋಯಪಾಟಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಿದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ವೈಜಾಗ್ನಲ್ಲಿ 'ಅಖಂಡ 2' ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸದ್ಯ ಬೋಯಪಾಟಿಯ 'ಅಖಂಡ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ. ಇದು 'ಅಖಂಡ' ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್. ವೈಜಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
