ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಮೀನಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ನೈನಿಕಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ‘ಸಿಂಹಾದ್ರಿಯ ಸಿಂಹ’ ನಟಿ ಮೀನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ‘ಎವರ್ಗ್ರೀನ್’ ಸುಂದರಿ ಮೀನಾ (Meena) ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ ಮೀನಾ, ಈಗ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು 100 ಕೋಟಿಯ ಡೀಲ್?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಟಿ ಮೀನಾ ಅವರು ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವ ಕಾರಣ, ಮೀನಾ ಅವರು ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಟಿಯಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡ ಮೀನಾ, ಈಗ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ‘ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್’ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೀತಿಯ ‘ಪುಟ್ನಂಜ’ನ ಸುಂದರಿ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದೊಂದಿಗೆ ಮೀನಾ ಅವರಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಜೊತೆಗಿನ ‘ಪುಟ್ನಂಜ’, ಸಾಹಸಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ‘ಸಿಂಹಾದ್ರಿಯ ಸಿಂಹ’ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪತಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಮೀನಾ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ?
ಈ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀನಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ನೈನಿಕಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಇಂದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿರುವ ಮೀನಾ ಅವರ ಈ ಜಾಣ್ಮೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ‘ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್’ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಣಿಯಂತೆ ಮಿಂಚಿದ ಮೀನಾ, ಈಗ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ‘ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ’ಯನ್ನು ವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಈ ಭಾರಿ ಡೀಲ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ!
