10 ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ 2 'ಗದರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ತಗೊಂಡ್ರ 71ರ ಹೀರೋ?
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಭಾರತದ 70 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಕೆಲವೇ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಆದರೂ ಈಗಲೂ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ 'ಗದರ್ 2' ನಂತಹ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'Kalki 2898 AD'. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, 'ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್' ಎಂಬ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳುವ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಗಾಡ್-ಕಿಂಗ್ 'ಸುಪ್ರೀಂ ಯಾಸ್ಕಿನ್' ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರಂತಹ ತಾರೆಯರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 71 ವರ್ಷದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಟನೊಬ್ಬನಿಂದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ!
ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ-ನಟ ಯುಗಿ ಸೇತು, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಟ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 20 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ಗೆ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಗಿ ಸೇತು ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು?
ಯುಗಿ ಸೇತು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, "ಕಮಲ್ ಸರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವೇ ಅಂತಹದ್ದು. 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವರು ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 20 ದಿನಗಳಿಗೆ 150 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದರೆ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ನಟನೆಯ 'ಗದರ್ 2' ನಂತಹ ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತ. 'ಗದರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ 75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು.
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ 10 ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸಿದ್ರಾ?
ಯುಗಿ ಸೇತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಿ. ಅಶ್ವನಿ ದತ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, "ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು 20 ದಿನಗಳಿಗೆ 150 ಕೋಟಿ ಎಂದಾಗ, ಅವರು - ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಆಗ ನಾನು, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಹಾಗಾದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಂದಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ." ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ...
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ಹಲವು ವರದಿಗಳು ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು 'Kalki 2898 AD' ಸೀಕ್ವೆಲ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ... ನಾವು ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ... ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 'ಗಿರಿಫ್ತಾರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೆವು... 'ಕಲ್ಕಿ 2' ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
