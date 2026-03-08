- Home
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಟಾಲಿವುಡ್, ಈಗ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಸಖತ್ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ನಟ-ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ...
ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ನಟ ಯಾರು?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ನಟ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಅವರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಪುಷ್ಪ: ದಿ ರೈಸ್' ಮತ್ತು 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ದೇಶದ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸದ್ಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 200-300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಅವರು ಸುಮಾರು 270 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂಭಾವನೆ ಬದಲು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲು (ಪ್ರಾಫಿಟ್-ಶೇರಿಂಗ್) ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 27% ಪಾಲನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದಲ್ಲೇ 1000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 270 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವುವು?
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಅಟ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'AA22XA6' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಸುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪುಷ್ಪ 3: ದಿ ರಾಂಪೇಜ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರು ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆರಡೂ ಮೆಗಾ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ನಾಯಕಿ ಯಾರು?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ನಾಯಕಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ. ಅವರು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಅನಿಮಲ್', 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' ಮತ್ತು 'ಛಾವಾ' ಚಿತ್ರಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸದ್ಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 10 ರಿಂದ 13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್'ಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2', 'ಮೈಸಾ', 'ರಣಬಲಿ', 'AA22XA6' ಮತ್ತು 'ಪುಷ್ಪ 3: ದಿ ರಾಂಪೇಜ್' ಸೇರಿವೆ.
