- Home
- Entertainment
- Cine World
- Salman Khan ಮುಂದಿನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೌತ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಟ್ರಿ: ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು?
Salman Khan ಮುಂದಿನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೌತ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಟ್ರಿ: ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 1-2 ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೌತ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷ್
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಇದೀಗ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದ ಖ್ಯಾತ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಂಶಿ ಪೈಡಿಪಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಯನತಾರಾ ನಾಯಕಿ
ನಿರ್ದೇಶಕ ವಂಶಿ ಪೈಡಿಪಲ್ಲಿ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಯನತಾರಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ನಯನತಾರಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ 'ಜವಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆ ಚಿತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಈ ಮುಂಬರುವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು, ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಯನತಾರಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 2027ರ ಈದ್ ಅನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲ್ ರಾಜು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕಿ
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ 'ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಲ್ವಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮರು-ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಪೂರ್ವ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.