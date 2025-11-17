ಸುಂದರ್ ಸಿ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜಾಗ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. 'ಜೈಲರ್ 2' ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೇನು ಕಥೆ..?
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಧನುಷ್ ನಿರ್ದೇಶನ?
ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ (Rajinikanth) ನಟನೆ, ಸಕಲ ಕಲಾವಲ್ಲಭ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ (Kamal Haasan) ಅವರ 'ರಾಜ್ ಕಮಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್' ನಿರ್ಮಾಣದ 'ತಲೈವರ್ 173' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಸುಂದರ್ ಸಿ ಅವರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಯು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹೈ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಧನುಷ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಸುಂದರ್ ಸಿ ಔಟ್… ಧನುಷ್ ಇನ್?
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆ, 'ತಲೈವರ್ 173' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವರದಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಟರಾಗಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, 'ತಲೈವರ್ 173' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ, ಧನುಷ್ ಅವರು ಆನಂದ್ ಎಲ್ ರೈ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ' ಎಂಬ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ನವೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, 'ತಲೈವರ್ 173' ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಿರುವವರು ಯಾರು? ಸದ್ಯಕ್ಕಿದು ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ!