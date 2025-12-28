- Home
ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದವರು ರಾಜಮೌಳಿ. ಆದರೆ ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಜೊತೆ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗಿವೆ. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇವರ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಜಕ್ಕಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಾಜಮೌಳಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳೆಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಕ್ಕಣ್ಣ ನೀಡಿದ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಹೀರೋಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಮೌಳಿ ಬಹಳ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್
ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ರಾಜಮೌಳಿ, ಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರು. ಸದ್ಯ ಅವರು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆಗಿನ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಮೌಳಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ನಂತಹ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ರಾಜಮೌಳಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳು, ನಟರೆಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಕ್ಕಣ್ಣ ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಥೆಗಳು, ತನಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಹಳ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸೂಕ್ತ
ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ಬಾಹುಬಲಿಯಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆ ಮಾಡಲು ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಲೋಕನಾಯಕ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಜೊತೆಗೂ ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಅದೂ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ. 2005ರಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಜೊತೆ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುವಂತೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ, ಆಗ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಡೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದರು. ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲಸ ಶುರುಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರ ಕಾಂಬೋ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
