ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಹಾದ್ರಿ, ಕಿಕ್ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಪ್ರಭಾಸ್ ಸದ್ಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ. ರಾಜಾ ಸಾಬ್, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹುಬಲಿಗೂ ಮುನ್ನ ಆರ್ಯ, ಸಿಂಹಾದ್ರಿ, ಕಿಕ್ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಪ್ರಭಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ
ಆದರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೆರಿಯರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಅದುವೇ ಎನ್ಟಿಆರ್, ಮೆಹರ್ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಬೋದ 'ಶಕ್ತಿ'. ಈ ಚಿತ್ರದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಭಾಸ್
ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೆಹರ್ ರಮೇಶ್ ಮೊದಲು ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗದ ಕಾರಣ ಪ್ರಭಾಸ್, 'ಬಿಲ್ಲಾ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 'ಬಿಲ್ಲಾ' ಡೀಸೆಂಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ತಾರಕ್ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್
'ಬಿಲ್ಲಾ' ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್, ಮೆಹರ್ ಅವರನ್ನು ನಂಬಿದರು. ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಕೆರಿಯರ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಮಾಸದ ಕಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.
ಸರಣಿ ಫ್ಲಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಹರ್ ರಮೇಶ್
ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಶ್ವಿನಿ ದತ್ 7 ವರ್ಷ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಾದರು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. 'ಬಿಲ್ಲಾ' ನಂತರ ಮೆಹರ್ ರಮೇಶ್ಗೆ ಒಂದೂ ಹಿಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.