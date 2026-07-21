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- 'ನಟಿಯರ ಹೊಕ್ಕುಳ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕುವ ಚಾಳಿ' ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ: ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್
'ನಟಿಯರ ಹೊಕ್ಕುಳ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕುವ ಚಾಳಿ' ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ: ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್
ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ನೋಡಿ ನಟಿಯರನ್ನು ತೋರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಪಾಲನೆಯಿಲ್ಲ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ತಾನು ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ (Kajal Aggarwal) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ (Social Media) ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಯರನ್ನು ತೋರಿಸುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ (Viral) ಆಗಿವೆ.
ನನ್ನ ಹೊಕ್ಕುಳ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಎಸೆಯಲು ಬಿಡಲ್ಲ!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ (South Cinema) ನಟಿಯರ ಹೊಕ್ಕುಳನ್ನು (Navel) ತೋರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಗೀಳಿನ ಕುರಿತು ಕಾಜಲ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಈಗ ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಟಿಯರಿಗಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು (Female Protagonists) ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಟಿಯರ ಹೊಕ್ಕುಳ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗಡಿ (Line) ಹಾಕಿದ್ದೆ.
ನನ್ನ ಹೊಕ್ಕುಳ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕಾಜಲ್ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು (Coming-of-age roles) ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಡಿ:
ಬಾಲಿವುಡ್ (Bollywood) ಚಿತ್ರರಂಗವು ದಕ್ಷಿಣದ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಸಮಯ ಪಾಲನೆಯನ್ನು (Punctuality) ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಜಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ತಲುಪಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ನಿಮಗಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಾಜಲ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Salman Khan) ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಹಳೆಯ ನೆನಪನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ಗಿಂತ ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಏಕೆ ಇಷ್ಟ?:
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಜಲ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, 'ನನಗೆ ಸಂಖ್ಯಾಬಲಕ್ಕಿಂತ (Quantity) ಗುಣಮಟ್ಟ (Quality) ಮುಖ್ಯ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಂತಹ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣದ ಚಿತ್ರರಂಗವು ನನಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟ, ಭಾಷೆ ಎಂದಿಗೂ ತಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ 'ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೋರಿ' (The India Story) ಮತ್ತು ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' (Ramayana) ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಂದೋದರಿ (Mandodari) ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
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