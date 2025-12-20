- Home
- Entertainment
- Cine World
- ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಈಕೆ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ: ಯಾರೀಕೆ?
ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಈಕೆ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ: ಯಾರೀಕೆ?
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ. ಇವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ತಿಳಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಆಳಿದ ಈಕೆ ಈಗ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯಾಗಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ನಟಿಯರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇವರ ಆಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಟಿ. 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಜ ನಟನೆಯಿಂದ ಸರಣಿ ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು
2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ವರದಿಯು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು 7,700 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಆಳಿದ ಜೂಹಿ ಈಗ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ಪತಿ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿ
ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಾರ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಅವರ ಪತಿ ಜೈ ಮೆಹ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿ. ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಅವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ, ತಂಡದ ಮೌಲ್ಯ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ
ಐಪಿಎಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ, ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ, ಟಿವಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ಜೂಹಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅವರನ್ನು ಇತರ ನಟಿಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಸದ್ಯ ನಟನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಬಂದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಇಂದಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಹಲವು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಸಿಮೆಂಟ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಜೂಹಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
90ರ ದಶಕದ ಕ್ವೀನ್
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ. 2024ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು 60 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇಂದು ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಕೇವಲ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟರು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೂಹಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.