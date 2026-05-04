ಒಂದೆಡೆ ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಟ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೇಟಿ ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹವೋ, ಪ್ರೀತಿಯೋ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಂಬಲವೋ ಎಂಬುದು ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ!
ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಿರುಪತಿ ಭೇಟಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಕ್ವೀನ್' ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ (Trisha Krishnan) ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯದ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ!
ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನವೇ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ ಚೆಲುವೆ!
ಸೋಮವಾರ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ 43ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ ತ್ರಿಶಾ ಮಾತ್ರ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿಯೇ ತಿರುಪತಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆಯೋ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಬಾರದೆಂದು ಎಷ್ಟೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಪೂಜೆ... ವಿಜಯ್ಗೆ ಹರಕೆ?
ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ! ಇಂದು ಕೇವಲ ತ್ರಿಶಾ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯಲು ಹೊರಟಿರುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (TVK) ಪಕ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ (Thalapathy Vijay) ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ದಶಕಗಳಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೋಡಿ. 'ಗಿಲ್ಲಿ'ಯಿಂದ 'ಲಿಯೋ'ವರೆಗೆ ಇವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ತ್ರಿಶಾ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವೋ ಅಥವಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಕಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗುಂಯ್ಗುಡುತ್ತಿದೆ.
ಗಾಸಿಪ್ಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದ 'ಡಿವೋರ್ಸ್' ಸುದ್ದಿ!
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ತ್ರಿಶಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಿದ್ದವು. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ವಿಜಯ್ ದಂಪತಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ದೂರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಈ 'ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಜಿಟ್' ಹಲವು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು?
ಒಂದೆಡೆ ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಟ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೇಟಿ ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹವೋ, ಪ್ರೀತಿಯೋ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಂಬಲವೋ ಎಂಬುದು ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಶಾ ಅವರ 43ನೇ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ!
ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ—"ಇದು ಬರಿ ಆರಂಭವಷ್ಟೇ, ಅಸಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ!"