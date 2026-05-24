ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ 'ಡಾನ್' ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಖದರ್ ಇದೆ. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈಗ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಂತಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬಳಿಕ 'ಡಾನ್' ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ (Ranveer Singh) ಅವರನ್ನು ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಚರ್ಚೆ ವಿವಾದದ ರೂಪ ಪಡೆದಿದ್ದು, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದ (FWICE) ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ!

ಏನಿದು 'ಡಾನ್ 3' ವಿವಾದ?

ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 'ಡಾನ್ 3' ಚಿತ್ರದಿಂದ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಶಾಕ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಈಗ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿನಿಮಾ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟ (FWICE) ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ (IFTDA) ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವ FWICE, ಮೇ 25 ರಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ರಣವೀರ್ ಹೊರನಡೆಯಲು ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು?

ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಚಿತ್ರಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿದ್ದರಿಂದ, ರಣವೀರ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಣವೀರ್ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.

ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ 40 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ!

ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. 'ಡಾನ್ 3' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸುರಿದಿದೆ. ಈಗ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ಯಾರು ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಈಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ನಷ್ಟದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಕರಣ ಮಾತ್ರ ತಣ್ಣಗಾಗಿಲ್ಲ.

ಮುಂದೇನು?

ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಈಗ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರು ಬೇರೆ ನಟನ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ರಣವೀರ್ ಅವರನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿವಾದ ಈಗ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.