ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಟಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಪಾಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ರಾಜಕುಮಾರುಡು' ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ನಂತರ ಬಂದ 'ಯುವರಾಜು' ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತು. ವೈವಿಎಸ್ ಚೌಧರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಗನ ಕೆರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾದರು.
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ಡಗಾಲು
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೋಜಾ ಮೂವೀಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಸ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕಿದರು.
ಮಹೇಶ್ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಕಷ್ಟ
ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ 'ಯುವರಾಜು' ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಸೋತರೆ ಮಹೇಶ್ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಡ ಅಂದರು. ಕೃಷ್ಣ ಬೇಡ ಅಂದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? 'ಬಾವ ನಚ್ಚಾಡು'. ಇದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಸ್. ರವಿಕುಮಾರ್, ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದರು.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ರೀಮಾ ಸೇನ್ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿತು. ಇದು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕೆರಿಯರ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು. ಕೀರವಾಣಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.
ಕೃಷ್ಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವೇನು?
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಖಾತೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೋಲು ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು. 'ಬಾವ ನಚ್ಚಾಡು' ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಕಥೆ ಸರಿಹೊಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕಥೆ ತುಂಬಾ ರೊಟೀನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತು.
