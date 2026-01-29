- Home
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸದಾ ಲವಲವಿಕೆಯ ನಟ, 'ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ (Ranveer Singh) ಈಗ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ 'ಚಾವುಂಡಿ ದೈವ' ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ (FIR) ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ:
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 'ದೈವಾರಾಧನೆ' ಎಂಬುದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. 'ಕಾಂತಾರ' ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಮೂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅಣಕಿಸುವಂತೆ ಅಥವಾ ಅವಮಾನಿಸುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೂರು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಎನ್ಡಿಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕುರಿತು ಬುಧವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಾವಳಿ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ:
ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 'ದೈವ' ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಜನರ ಬದುಕು. ಚಾವುಂಡಿ ದೈವವು ಕರಾವಳಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ದೈವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಮನರಂಜನೆಯ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಅಥವಾ ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡುವುದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತಿನ ನಡೆ ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೈವದ ವೇಷಭೂಷಣ ಅಥವಾ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿರುವುದು ಈ ಎಫ್ಐಆರ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ನಡೆ:
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಪೊಲೀಸರು ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಡೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, "ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಹೋಗಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ:
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಕಲೆಯಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹಲವು ನಟರು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಹೋಗಿ ಜನರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಟ ಈ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವುದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಂಡದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
