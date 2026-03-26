- Home
- Entertainment
- Cine World
- ತಾಯಿ ಮೋನಾ ಕಪೂರ್ ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಅಂಶುಲಾ, ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್; ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಆರ್ತನಾದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರಾದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!
ಅಂಶುಲಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿನ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ: "ಅಮ್ಮಾ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವೂ ನನಗೆ ಈಗ ನೆನಪಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳಾಗಿರುವುದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ ನನಗಿನ್ನೂ ಹಸಿರಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್, ಹಣ, ಕೀರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಳವಾದ ನೋವು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಂಶುಲಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್.
ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಮೋನಾ ಶೌರಿ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿ ಇಂದಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಕಾಲ ಉರುಳಿದಂತೆ ಗಾಯಗಳು ಮಾಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವು ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಸದ ಒಂದು ಶೂನ್ಯತೆ. ತಾಯಿಯ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಶುಲಾ ಕಪೂರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಂಚನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಅಂಶುಲಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಭಾವುಕ ಪತ್ರ:
ಅಂಶುಲಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿನ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ: "ಅಮ್ಮಾ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವೂ ನನಗೆ ಈಗ ನೆನಪಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳಾಗಿರುವುದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ ನನಗಿನ್ನೂ ಹಸಿರಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ತಲೆನೋವು ಇರಲಿ, ದಿನವಿಡೀ ನಡೆದ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲದ ದೂರುಗಳಿರಲಿ... ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀನು ಅಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು (Version) ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ನನಗೆ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ."
ಮುಂದುವರಿದು ಬರೆಯುತ್ತಾ, "ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು 14 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯ ನಡೆದಾಗ 'ಇದನ್ನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು' ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾವನೆ ಎಂದಿಗೂ ದೂರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೇಕು. ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನೆನೆಯುತ್ತೇನೆ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಅಂಶುಲಾ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನೋವು:
ಅಂಶುಲಾ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೇವಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ನನ್ನ ತಂದೆ ತೀರಿಹೋಗಿ 14 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ, ಅವರ ನಗು ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಮರೆತುಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಆಗಾಗ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ತಮ್ಮ ದುಃಖ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇತ್ತ ಅಣ್ಣ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಹಾಗೂ ನೋವಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. "14 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ ಅಮ್ಮಾ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾವಿನ್ನೂ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರೂ ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋನಾ ಶೌರಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ನೆನಪು:
ಮೋನಾ ಶೌರಿ ಕಪೂರ್ ಅವರು 1983 ರಿಂದ 1996 ರವರೆಗೆ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ (1985) ಮತ್ತು ಅಂಶುಲಾ ಕಪೂರ್ (1990) ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋನಾ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2012 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು.
ಅಂಶುಲಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಇಂದು ಎಷ್ಟೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತಾಯಿಯಿಲ್ಲದ ಆ ನೋವು ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ತಾಯಿ-ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.