ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬಂದ 8 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇವು.. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ನೋಡಿ!
ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸಹಜವಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿನಂತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅದುವೇ - ಸಿನಿಮಾ! 2020ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಾಧಾರಣ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಮೋಘ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯುತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿವೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರದಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಾಗದ 'ಹಿಡನ್ ಜೆಮ್ಸ್' ವರೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿವೆ. ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಎಂಟು 'ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್' ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:
1. ಸಿನ್ನರ್ಸ್ (Sinners)
ರಯಾನ್ ಕೂಗ್ಲರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸಿನ್ನರ್ಸ್' ಒಂದು ಪಿರಿಯಡ್ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ. 1932ರ ಮಿಸಿಸಿಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಸಹೋದರರು ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೈಕೆಲ್ ಬಿ. ಜೋರ್ಡನ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಆಟಮ್ ಡುರಾಲ್ಡ್ ಅರ್ಕಾಪಾವ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ' ಆಸ್ಕರ್ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
2. ಫ್ಲೋ (Flow)
ಲ್ಯಾಟ್ವಿಯಾ ದೇಶದ ಈ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದೋಣಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಥೆ ಇದು. ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆದ ಮೊದಲ ಲ್ಯಾಟ್ವಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
3. ಒನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನದರ್ (One Battle After Another)
ಪಾಲ್ ಥಾಮಸ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಅವರ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 2025ರ ಬಹುಚರ್ಚಿತ ಸಿನಿಮಾ. ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಡಿಕ್ಯಾಪ್ರಿಯೊ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರ, ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ ಹೊರಡುವ ತಂದೆಯ ಪಯಣದ ಕಥೆ. ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಾಡುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ 6 ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
4. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಆಲ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ (Everything Everywhere All at Once)
ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಸಂಸಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಜಂಜಾಟದ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹೊರಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ. ಆಕ್ಷನ್, ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನ್ಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ಕರ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದೆ.
5. ಪೂರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ (Poor Things)
ಯೋರ್ಗೊಸ್ ಲ್ಯಾಂಥಿಮೋಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪ್ರಯಾಣ. ವಿಲಕ್ಷಣ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಿಂದ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆದ ಬೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟರ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ಕಥೆಯೇ ಈ 'ಪೂರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್'. ಎಮ್ಮಾ ಸ್ಟೋನ್ ಅವರ ಅಪ್ರತಿಮ ನಟನೆಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ವಿಭಿನ್ನ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
6. ನೋಸ್ಫೆರಾಟು (Nosferatu)
ರಾಬರ್ಟ್ ಎಗ್ಗರ್ಸ್ ಅವರ ಕೈಚಳಕದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಗೋಥಿಕ್ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. 1922ರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಇದು, ವ್ಯಾಂಪೈರ್ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ನಡುವಿನ ಭಯಾನಕ ಸಂಬಂಧದ ಕಥೆ. ಕಪ್ಪು-ಬಿಳುಪಿನ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದೊಂದಿಗೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಹಾರರ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ 2024ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
7. ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ (Babylon)
ಡಾಮಿಯನ್ ಚಾಜೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್' ಹಾಲಿಯುಡ್ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಯುಗದಿಂದ ಧ್ವನಿ ಯುಗಕ್ಕೆ (talkies) ಬದಲಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿಯುಡ್ನ ಅತಿರೇಕದ ವೈಭೋಗ ಮತ್ತು ಅವನತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಬ್ರಾಡ್ ಪಿಟ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗೋ ರಾಬಿ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದರೂ, ಇಂದು ಇದು ದಶಕದ 'ಕಲ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
8. ಅಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಸಿಟಿ (Asteroid City)
ವೆಸ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸೈ-ಫೈ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾ, 1955ರ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆ. ಇಲ್ಲಿ 'ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೇಜರ್' ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಜಮಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಚಿತ್ರದ ಹೂರಣ. ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಜೋಹಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಟಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿ ತಾರಾಗಣವಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ಸೈ-ಫೈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ. ಇದು ವೆಸ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
