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- 'ಅಮ್ಮ'ನ ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರಾ ದಳಪತಿ? ಜಯಲಲಿತಾರ ಪೊಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ರಾಜವೈಭವ ಶುರು?
'ಅಮ್ಮ'ನ ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರಾ ದಳಪತಿ? ಜಯಲಲಿತಾರ ಪೊಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ರಾಜವೈಭವ ಶುರು?
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ 'ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್' ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿಗೇ ಒಂದು ತೂಕವಿದೆ. ಅದು ದಿವಂಗತ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ, ತಮಿಳು ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯ 'ಅಮ್ಮ' ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು ವಾಸವಿದ್ದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ. ಈಗ ಅದೇ 'ವೇದಾ ನಿಲಯಂ' ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
Thalapathy Vijay-J. Jayalalithaa: "ಅಮ್ಮನ ಅರಮನೆಗೆ ದಳಪತಿ ಎಂಟ್ರಿ: 350 ಕೋಟಿಯ ಆ ಬೃಹತ್ ಡೀಲ್ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ!"
ತಮಿಳುನಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಈಗ ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 'ಅಧಿಪತಿ'ಯಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರೋದು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜೋಸೆಫ್. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಜಯ್ (Vijay Joseph), ಈಗ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ರಾಜ್ಯದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿ ಕಂಡು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿರೋದು ಅವರ ಆಡಳಿತವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡ ಹೊರಟಿರುವ ಒಂದು 'ಮಾಸ್' ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೀಲ್! ಅದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ತಮಿಳಿಗರ ಪ್ರೀತಿಯ 'ಅಮ್ಮ' ಜಯಲಲಿತಾ ಬಂಗಲೆ ಖರೀದಿ ಪ್ರಯತ್ನ!
ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ನತ್ತ ದಳಪತಿ ಚಿತ್ತ!
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ 'ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್' ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿಗೇ ಒಂದು ತೂಕವಿದೆ. ಅದು ದಿವಂಗತ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ, ತಮಿಳು ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯ 'ಅಮ್ಮ' ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು ವಾಸವಿದ್ದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ. ಈಗ ಅದೇ 'ವೇದಾ ನಿಲಯಂ' ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯಿದೆ. ಹೌದು, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗಿದ್ದ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಈಗಿನ 'ದಳಪತಿ' ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಕಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಿಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ.
ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ.. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ!
ಸದ್ಯ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಚೆನ್ನೈನ ನೀಲಂಗರೈನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು. ಸಿಎಂ ಕಾರು ಸಾಲು ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುವುದು ಸಹಜ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಜಯ್ ಅವರು ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆದರೆ, ಆ ಮನೆಯ ಡೀಲ್ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಾತುಕತೆ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
350 ಕೋಟಿಯ ಬೃಹತ್ ಡೀಲ್!
ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಈ ಬಂಗಲೆಯ ವಾರಸುದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವೇ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಈ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು ಜೆ. ದೀಪಾ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ದೀಪಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಂಗಲೆಯ ಸದ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಸರಿಸುಮಾರು 350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಡೀಲ್ ಕುದುರಿದರೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ಅವರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಲಲಿತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಸಿಎಂ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗುತ್ತಾ ವೇದಾ ನಿಲಯಂ?
ಜಯಲಲಿತಾ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಕೇವಲ ಮನೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಡೀ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ವಿಜಯ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಮನೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮೆರುಗು ಬರಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಫಲವಾದರೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರು ಪಟ್ಟಿನಪಾಕಂನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಂಗಲೆಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಬದಲಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಂತ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ 'ಮನೆ'ಯ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಅಮ್ಮನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ರಾಜವೈಭವ ಶುರುವಾಗುತ್ತಾ? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು!
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