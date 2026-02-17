- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಚಿರಂಜೀವಿ ಜತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದ ನಟಿ! ಯಾರು ಆ ನಟಿ? ಏನದು ಘಟನೆ?
ಚಿರಂಜೀವಿ ಜತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದ ನಟಿ! ಯಾರು ಆ ನಟಿ? ಏನದು ಘಟನೆ?
ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಸಖತ್ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ನಟಿ ಯಾರು? ಏನಿದು ಘಟನೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
'ಮನ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ
ಕೈಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿರಂಜೀವಿ
ನಟಿ ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಿರಂಜೀವಿ
ಭಾನುಪ್ರಿಯಾಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್
ಭಾನುಪ್ರಿಯಾಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವೀಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿರು ಆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಡಾನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಬಳಿ ಹೇಳಿದರಂತೆ.
ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರೀತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್
'ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರೀತಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರಂತೆ. ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಾತು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.