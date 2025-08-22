- Home
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಭಿನಯದ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಚಿತ್ರದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Image Credit : UV Creations
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಲಿಡಿ ವಶಿಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ತಡವಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ತಡವಾಗಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಚಿರಂಜೀವಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
25
Image Credit : UV Creations
ಹೇಳಿದಂತೆ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ವಿಷುಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರತಂಡ ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದಂತಿದೆ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಲೋಕವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ಲಿಡಿ ವಶಿಷ್ಠ ತೋರಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.
35
Image Credit : UV Creations
'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಎಂದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳುವ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚೇಳಿನ ಆಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದೃಶ್ಯ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 'ವಿಶ್ವಂಭರ'ದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಮರಣ ಶಾಸನವನ್ನು ಬರೆದಿತು, ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
45
Image Credit : UV Creations
ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಬಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಅವನು ಎಂದು ಹುಡುಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಚಿರಂಜೀವಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹನುಮಂತನ ವಿಗ್ರಹದ ಬಳಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಶತ್ರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ.
55
Image Credit : UV Creations
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ನಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಶಿಷ್ಠ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಾಡುವ ಹೋರಾಟವೇ ಈ ಚಿತ್ರ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋದರು? ಹೇಗೆ ಹೋದರು ಎಂಬುದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ಮೊದಲು 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಟೀಸರ್ ನಿಂದ ಬಂದ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಕೀರವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ತ್ರಿಷಾ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ. ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
