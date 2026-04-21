ಆಕ್ಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡಿತಿರೋ ಪಾಲಕರು, ಅತ್ತ ಮುಖ ಕೂಡ ಹಾಕದೆ, ಬೇರೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಇವ್ರು
Bollywood Star Kids: ಬಾಲಿವುಡ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚ. ಇದರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಗ್ಲಾಮರ್ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಗನಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4500 ರೂ ಸಂಬಳ
ತಮ್ಮ ಮಗ ಆರವ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹4500 ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮಗಳು ಶ್ವೇತಾ
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಶ್ವೇತಾ ಬಚ್ಚನ್ ನಂದಾಗೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿ ಮತ್ತು ಅಂಕಣಕಾರ್ತಿ. ಶ್ವೇತಾ ಟಿವಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೇಬಲ್ 'MxS' ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಸೈಕೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮಗಳು
ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ತ್ರಿಶಾಲಾ ದತ್ ಲೈಮ್ಲೈಟ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶೋಬಿಜ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಕೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಉದ್ಯಮಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಮಗಳು!
ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಮೆಹ್ತಾಗೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ. ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಪರ ಬಿಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಜಾಹ್ನವಿಗೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ.
ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಮಗನ ಸಾಧನೆ
ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ವೇದಾಂತ್ ಮಾಧವನ್ಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಾಂತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಈಜುಪಟುವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಬೋನಿ ಮಗಳು
ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಅಂಶುಲಾಗೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ದಿ ಟ್ರೇಟರ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
