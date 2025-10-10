- Home
- ಆಗ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಳು.. ಈಗ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿನಿ.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ನಟಿ ಯಾರು?
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ.. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವಾದಳು. ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ, ಯಾರೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ನಟಿ ಯಾರು? ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾಳೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಮನಃಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ
ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಸೌಂದರ್ಯ, ನಟನೆ, ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ನೆಲೆಯಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನೆಪೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ನಟಿಯರು ಎಷ್ಟೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರೂ ಮನಃಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಟಿಯೂ ಅದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದವಳು. ಆಕೆ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಬರ್ಖಾ ಮದನ್.
ಮಿಸ್ ಟೂರಿಸಂ ಇಂಡಿಯಾ
1994ರಲ್ಲಿ 'ಮಿಸ್ ಟೂರಿಸಂ ಇಂಡಿಯಾ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಬರ್ಖಾ ಮದನ್, ನಂತರ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಬರ್ಖಾ ಮದನ್ ಈಗ ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯಾಗಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ
1996ರ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ 'ಖಿಲಾಡಿಯೋಂ ಕಾ ಖಿಲಾಡಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ರೇಖಾ, ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ 2003ರಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಭೂತ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಗೆದ್ದರು. 'ನ್ಯಾಯ್', '1857 ಕ್ರಾಂತಿ', 'ಸಾತ್ ಫೇರೆ' ಮುಂತಾದ ಟಿವಿ ಶೋಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು.
ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ
ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ದಲೈಲಾಮಾ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದ ಬರ್ಖಾಗೆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ದಲೈಲಾಮಾ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾ, ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರು. 2012ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯಾದರು. ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಗ್ಯಾಲ್ಟೆನ್ ಸ್ಯಾಮ್ಟೆನ್ ಎಂದು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಐಷಾರಾಮಿಗಳಿಂದ ದೂರ
ಹಿಮಾಲಯದ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ, ಧ್ಯಾನ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ಈಗ ಬೌದ್ಧ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಐಷಾರಾಮಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದಲೈಲಾಮಾ ಅವರನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.