ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಖಂಡ 2 ಬಿಡುಗಡೆ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ. ಬಾಲಯ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಖಂಡ 2 ರಿಲೀಸ್ ನಿಲ್ಲಲು ಕಾರಣವೇನು? ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ?
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್
ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳ ಅಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಅಖಂಡ 2 ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿಂತುಹೋಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣವೇನು?
2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಟಿಕೆಟ್
ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಅಖಂಡ 2 ಬಿಡುಗಡೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿಂತುಹೋದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದಂತಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಮಾಪಕರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಕೇಸ್
ಅಖಂಡ 2 ಬಿಡುಗಡೆ ಮುಂದೂಡಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಕೇಸ್ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅಖಂಡ 2 ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಡೆ
ಹಿಂದೆ 14 ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎರೋಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದವು. ಆರ್ಥಿಕ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಎರೋಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ, 14 ರೀಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನ ಅಖಂಡ 2 ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಡೆ ಕೋರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ.
ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಅಖಂಡ 2 ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಭಾರವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಾಲಯ್ಯ
ಅಖಂಡ 2 ಬಿಡುಗಡೆ ನಿಂತಿದೆ. ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಲಯ್ಯ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ಅಥವಾ 23 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು.
