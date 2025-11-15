- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ತೋರಿಸಿ.. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬಾಲಯ್ಯ ವಿಶೇಷ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ತೋರಿಸಿ.. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬಾಲಯ್ಯ ವಿಶೇಷ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 'ಅಖಂಡ 2 ತಾಂಡವಂ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ 'ಅಖಂಡ 2 ತಾಂಡವಂ' ಹಾಡು
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ನಾಲ್ಕು ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ 'ಅಖಂಡ 2 ತಾಂಡವಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಯಪಾಟಿ ಶ್ರೀನು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಬಾಲಯ್ಯ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ.
ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಮನವಿ
ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ (ನ. 14) ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 'ಅಖಂಡ ತಾಂಡವಂ' ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ತೋರಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ನನ್ನ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ
ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 'ಅಖಂಡ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಬೋಯಪಾಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ನನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಿನಿಮಾ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಾಲಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಹಿಂದೆ ಮಗಳು ತೇಜಸ್ವಿನಿ
ಕೈಲಾಶ್ ಖೇರ್, ಶಂಕರ್ ಮಹದೇವನ್ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಹರ್ಷಾಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಖಂಡ 2' ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆತ್ಮ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಬೋಯಪಾಟಿ ಶ್ರೀನು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಆತ್ಮ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡುವ ಸಿನಿಮಾ. ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ವೇದ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮೈನಸ್ 12 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ' ಎಂದರು.