- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಯ್ಯ.. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್!
ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಯ್ಯ.. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್!
ನಂದಮೂರಿ ನಟಸಿಂಹ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ.. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ 'ಜಂತರ್ ಮಂತರ್' ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ.
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಬಾಲಕೃಷ್ಣರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರು ಕೋಪಿಷ್ಠ ಎಂದರೆ, ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲ್ಲವರು ಅವರನ್ನು ಬೋಳಾಶಂಕರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರಂತೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ
ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆಗಾಗ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಶೂಟಿಂಗ್ ನೋಡಲು ಹೋದ ಬಾಲಯ್ಯ
ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ 'ಶ್ರೀನಾಥ ಕವಿ ಸಾರ್ವಭೌಮುಡು' ಶೂಟಿಂಗ್ ನೋಡಲು ಹೋದ ಬಾಲಯ್ಯ, ಪಕ್ಕದ 'ಜಂತರ್ ಮಂತರ್' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಹಿಡಿದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ತಾವೇ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು.
ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್
ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬಾಲಯ್ಯ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಿದರು. ಆ ಹುಡುಗನ ಪೋಷಕರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಅವನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಾವೇ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ಬಾಲಯ್ಯನವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಓದಿದ ಆ ಹುಡುಗ ಇಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದಿಗೂ ಬಾಲಯ್ಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಕ್ಸಸ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ
ಬಾಲಯ್ಯ ಸದ್ಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಖಂಡ' ನಂತರ ಸತತ ಹಿಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 'ಅಖಂಡ 2' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.